Состав гостей. Если размещения всей кампании нужны 2 номера и больше, то стоит снять номера в Домиках с террасами. Семьям с большими детьми может больше подойти номера на 1 этаже Дома отдыха. В них стоит большой диван для дополнительного спального места.

Время года. В мае и в сентябре на Селигере бывает прохладно, но наши дома теплые. Обычные масляные радиаторы легко справляются с их обогревом. В Доме отдыха есть центральное отопление.

Цель приезда. Это и так понятно. К нам едут, чтобы отдохнуть на берегу озера. Детали бывают разные: экскурсии, рыбалка, грибы, сон, шашлык, баня, … Но главное — отдых, а для этого подходят все домики!

Срок отдыха. Если планируете недолгий отдых на 3-4 дня или короткие выходные, присмотритесь к Рубленым домикам. Контраст между привычной городской жизнью и пребыванием в деревенской избушке создаст ощущение незабываемого продолжительного отдыха у озера. Еще совет: бронируйте номер по стандартному тарифу — обед и ужин всегда можно заказать на месте по необходимости. Ваши шашлыки сами себя не съедят и оплачивать ненужный ужин не придется.

Домик на Селигере недорого можно снять в низкий сезон после майских праздников или в сентябре. В остальное время следите за нашими акциями и специальными предложениями.