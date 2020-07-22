Домики на Селигере
Фоном к этому тексту служит вид на озеро Селигер у небольшой деревни Ботово. Тут (внизу фото видно) и расположилась наша база отдыха с домиками на берегу озера.
С высоты всегда все красиво. Пора опуститься на землю, посмотреть наши жилища поближе и выбрать лучший домик для отдыха.
Отдых в домиках у озера
Отдых у озера
Наши домики стоят на берегу Селигера. Вернее, в 70 метрах от озера. Ближе нельзя строить по закону.
Если вы уже искали жилье у озера, то, наверное, обращали внимание на подобное: базы отдыха на Селигере предлагают отдельные домики у самого озера, а на деле оказывается, что между жильем и водой дорога или частная застройка.
У нас не так. Домики от Селигера отделяют только луг с площадками отдыха и рощицами сосен.
Все честно: вы получите отдых в домиках на самом берегу!
Безопасность и покой
Не раз проверено нашими гостями: стоит подальше убежать от проблем, как они «отпускают», становятся не такими значительными.
Безмятежный отдых, вальяжные облака, пышные цветы, многоголосые птицы и наша забота наполнят вас покоем и радостью.
У нас тихо — мы не любим шум и шумных гостей. У нас спокойно — нет буйных вечеринок, мы терпеть не можем пьяниц.
Мы тщательно следим, чтобы никто не потревожил покой наших постояльцев. Наши гости в полной безопасности.
Привычный комфорт
Даже приехав на отдых к озеру на пару выходных или в небольшой отпуск, очень не хочется лишать себя привычного уровня комфорта.
Не стоит беспокоиться. В домиках есть все удобства. Непривычным покажутся сами домики, которые напоминают деревенские избушки. Согласитесь, вместе с жизнью у озера отдых в такой хижине приятное приключение и уж точно отвлечет вас от городской суеты. Поменяйте на короткое время бетонные стены и асфальтовые дорожки на лесные тропинки и комфортный отдых в наших избушках.
Наши домики
У нас всего 6 гостевых домиков, в них 13 номеров для двоих гостей. И все это на трех гектарах. Даже при аншлаге нашим гостям есть, где отдохнуть в полном покое.
Какой домик снять на Селигере
Как самые гостеприимные и искренние отельеры мы можем честно сказать: не важно какой снять дом на Селигере, главное, чтобы он был в Ботово! Перед арендой домика следует уточнить некоторые детали.
Что учесть при выборе домика
Состав гостей. Если размещения всей кампании нужны 2 номера и больше, то стоит снять номера в Домиках с террасами. Семьям с большими детьми может больше подойти номера на 1 этаже Дома отдыха. В них стоит большой диван для дополнительного спального места.
Время года. В мае и в сентябре на Селигере бывает прохладно, но наши дома теплые. Обычные масляные радиаторы легко справляются с их обогревом. В Доме отдыха есть центральное отопление.
Цель приезда. Это и так понятно. К нам едут, чтобы отдохнуть на берегу озера. Детали бывают разные: экскурсии, рыбалка, грибы, сон, шашлык, баня, … Но главное — отдых, а для этого подходят все домики!
Срок отдыха. Если планируете недолгий отдых на 3-4 дня или короткие выходные, присмотритесь к Рубленым домикам. Контраст между привычной городской жизнью и пребыванием в деревенской избушке создаст ощущение незабываемого продолжительного отдыха у озера. Еще совет: бронируйте номер по стандартному тарифу — обед и ужин всегда можно заказать на месте по необходимости. Ваши шашлыки сами себя не съедят и оплачивать ненужный ужин не придется.
Домик на Селигере недорого можно снять в низкий сезон после майских праздников или в сентябре. В остальное время следите за нашими акциями и специальными предложениями.
Расположение домиков
- Домики с террасой — номера 6, 7, 8, 9
- Рубленные домики — номера 1, 2, 3, 4
- Дом отдыха 1 этаж — номера 11, 12
- Дом отдыха мансарда — номера 21,22
- Дом рыбака — номер 5
Все дома естественно вписаны в природу Селигера:
- Дома окружены зеленью и цветами.
- Рядом с ними есть площадки и лужайки для отдыха.
- Рядом с каждым домиком стоят шезлонги и садовые кресла.
- По тропинкам легко попасть на берег озера или в лес.
У нас царит атмосфера дружбы и покоя, которую все мы так ценим и ради которой стоит снять дом на Селигере в Ботово.
За порогом домиков
На Селигер едут не для того, чтобы сидеть в домиках. Большую часть времени гости проводят на природе. Самое популярное занятие «ничегонеделанье» можно разнообразить прогулками по лесу, экскурсиями, купаниями и рыбной ловлей.
Укромные местечки
По всей территории есть укромные местечки для спокойного отдыха. Хорошо устроиться в кресле с бокалом и любимой книгой, зная, что никто не потревожит отдых.
Чуть дальше от домика
Хотите сильнее разнообразить свой отдых? Надо пройти чуть дальше от домика. Буквально 20-30 метров и вы попадете на берег большого пруда, еще метров 10 и перед вами пляж и лодки. Совсем близко есть места для пикников с мангалами.
Ешьте, купайтесь, загорайте. Радуйтесь отдыху на Селигере!
Вдали от суеты
Для особых почитателей красоты Селигера приготовлены специальные места для релакса и любования. Ежедневно устраиваются дневные шоу с танцами облаков под птичьи песни и вечернее звездное шоу с лучшими планетами нашей системы.