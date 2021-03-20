Отдых на Селигере
Путешествие начинается
Отдых у озера
Простые радости деревенского досуга с удобствами и без забот
BotovoHotel – частный отель, который предлагает отдых у озера в уютных и просторных домиках. Насладитесь красивейшей природой, чистым воздухом, классной рыбалкой, а также тишиной и умиротворяющей средой всего в 360 км от Москвы.
Вы без труда подберете подходящий вариант проживания: предлагаем номера для семей, дружеских компаний, молодых пар, настоящих рыбаков, а также любого желающего, мечтающего вырваться из города на просторы Селигера недорого.
Проведите свой отпуск или выходные в Ботово. Эти яркие и приятные впечатления останутся с вами на долгие годы. Вам обязательно захочется вернуться сюда еще раз, как очень многим нашим гостям. Мы рады Вам!
Почему выбирают нашу турбазу
Мы опытные
Принимаем гостей с 2003 года и стараемся быть все лучше
Дружелюбные
Мы ценим Ваш выбор и оказанное доверие
Трудолюбивые
Заботимся о гостях, но не навязчиво
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Высокие оценки на всех туристических ресурсах
Уютные домики
Хижины со всеми удобствами на берегу Селигера. Уютные уголки для отдыха по всей территории. Уединенность, безопасность и покой каждого гостя.
Вкусное питание
Выбирайте отдых с трехразовым питанием или только с завтраком. Заказывайте отдельно обеды и ужина. Готовьте барбекю и шашлыки.
Разнообразный отдых
Каждый найдет занятие по душе. Теплоходные экскурсии, посиделки у костра, купания, велосипедные и пешие прогулки превращают каждый день в большой праздник.
Отличная рыбалка
Что ловится в Ботово, какие снасти, на что ловить, что делать с уловом — на все вопросы мы постарались дать ответы.
Отдых без забот
Комфорт и удовольствие.
Постояльцев ждет размещение в просторных деревянных избушках среди цветущего сада и видом на озеро. Есть небольшой песчаный пляж, автостоянка, причал с понтоном, уютная беседка и площадка с мангалами для пикников.
Номера оборудованы всей необходимой мебелью, в каждом есть душ, холодильник, телевизор. Жилища расположены в двух шагах от озера, на ухоженной благоустроенной территории с естественным природным ландшафтом. Для всех гостей предоставляются бесплатные шезлонги, мангалы и рыболовные снасти. В стоимость проживания на базе отдыха на Селигере включено питание: либо завтраки, либо полный пансион – завтрак, обед и ужин.
Базы отдыха, пансионаты и гостиницы разбросаны по всему Селигеру. Нас отличает очень хорошее расположение: наша территория граничит с озером, Осташков, куда приезжают все гости, находится всего в 30 км.
Проведите свой отпуск на природе – насладитесь тишиной и комфортом на одном из самых известных озер России!
Всё для лучшего отдыха
Русская баня
На дровах, с веником и чаем
Велосипеды
Для прогулок по окрестностям
Лодки
Для рыбалки и прогулок по озеру