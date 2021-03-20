+7 (495) 178-00-16
+7 (920) 191-67-03
Отдых на Селигере
База отдыха Ботово
Бронировать

Отдых на Селигере

Путешествие начинается

Отдых у озера

Простые радости деревенского досуга с удобствами и без забот

BotovoHotel – частный отель, который предлагает отдых у озера в уютных и просторных домиках. Насладитесь красивейшей природой, чистым воздухом, классной рыбалкой, а также тишиной и умиротворяющей средой всего в 360 км от Москвы.

Вы без труда подберете подходящий вариант проживания: предлагаем номера для семей, дружеских компаний, молодых пар, настоящих рыбаков, а также любого желающего, мечтающего вырваться из города на просторы Селигера недорого.

Проведите свой отпуск или выходные в Ботово. Эти яркие и приятные впечатления останутся с вами на долгие годы. Вам обязательно захочется вернуться сюда еще раз, как очень многим нашим гостям. Мы рады Вам!

Почему выбирают нашу турбазу

Мы опытные

Принимаем гостей с 2003 года и стараемся быть все лучше

Дружелюбные

Мы ценим Ваш выбор и оказанное доверие

Трудолюбивые

Заботимся о гостях, но не навязчиво

Популярные

Высокие оценки на всех туристических ресурсах

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Уютные домики

Хижины со всеми удобствами на берегу Селигера. Уютные уголки для отдыха по всей территории. Уединенность, безопасность и покой каждого гостя.

Подробнее
pitanie

Вкусное питание

Выбирайте отдых с трехразовым питанием или только с завтраком. Заказывайте отдельно обеды и ужина. Готовьте барбекю и шашлыки.

Подробнее
p_10101

Разнообразный отдых

Каждый найдет занятие по душе. Теплоходные экскурсии, посиделки у костра, купания, велосипедные и пешие прогулки превращают каждый день в большой праздник.

Подробнее
Fishing_1200-1024×1024

Отличная рыбалка

Что ловится в Ботово, какие снасти, на что ловить, что делать с уловом — на все вопросы мы постарались дать ответы.

Подробнее

Отдых без забот

Комфорт и удовольствие.

Постояльцев ждет размещение в просторных деревянных избушках среди цветущего сада и видом на озеро. Есть небольшой песчаный пляж, автостоянка, причал с понтоном, уютная беседка и площадка с мангалами для пикников.

Номера оборудованы всей необходимой мебелью, в каждом есть душ, холодильник, телевизор. Жилища расположены в двух шагах от озера, на ухоженной благоустроенной территории с естественным природным ландшафтом. Для всех гостей предоставляются бесплатные шезлонги, мангалы и рыболовные снасти. В стоимость проживания на базе отдыха на Селигере включено питание: либо завтраки, либо полный пансион – завтрак, обед и ужин.

Базы отдыха, пансионаты и гостиницы разбросаны по всему Селигеру. Нас отличает очень хорошее расположение: наша территория граничит с озером, Осташков, куда приезжают все гости, находится всего в 30 км.

Проведите свой отпуск на природе – насладитесь тишиной и комфортом на одном из самых известных озер России!

Всё для лучшего отдыха

banya

Русская баня

На дровах, с веником и чаем

velosiped

Велосипеды

Для прогулок по окрестностям

lodki

Лодки

Для рыбалки и прогулок по озеру

Гости об отдыхе в Ботово

otzyv_1
Мария
Чудесное место с собственной атмосферой и душевными хозяевами!
otzyv_5
Ирина
Спасибо большое за потрясающий отдых. У вас очень тепло, душевно и уже хочется вернуться)
otzyv_4
Татьяна
И по лесам гуляли, и чернику с земляникой собирали, и на качелях мечтали, и вдохновенно рыбачили, 6 километров)))) Спасибо за располагающее к хорошей жизни место замечательным хозяевам 🙂
otzyv_3
Наталья
Селигер произвёл неизгладимое впечатление. Турбаза очень ухоженная, много цветов; на мой день рождения коптили рыбу. Я никогда такой вкусной рыбы больше не ела. Спасибо за тепло и уют. Самые лучшие воспоминания; все с любовью сделано!!
otzyv_2
Виталий
Чудесное место. Каждый раз приезжаю с радостью и уезжаю с сожалением. Очень приятная, душевная, дружеская атмосфера. Восхитительные виды Селигера, уезжать отсюда не хочется… Большое спасибо, удачи Вам и процветания!
otzyv_1
Мария
Чудесное место с собственной атмосферой и душевными хозяевами!
otzyv_5
Ирина
Спасибо большое за потрясающий отдых. У вас очень тепло, душевно и уже хочется вернуться)
otzyv_4
Татьяна
И по лесам гуляли, и чернику с земляникой собирали, и на качелях мечтали, и вдохновенно рыбачили, 6 километров)))) Спасибо за располагающее к хорошей жизни место замечательным хозяевам 🙂
otzyv_3
Наталья
Селигер произвёл неизгладимое впечатление. Турбаза очень ухоженная, много цветов; на мой день рождения коптили рыбу. Я никогда такой вкусной рыбы больше не ела. Спасибо за тепло и уют. Самые лучшие воспоминания; все с любовью сделано!!
otzyv_2
Виталий
Чудесное место. Каждый раз приезжаю с радостью и уезжаю с сожалением. Очень приятная, душевная, дружеская атмосфера. Восхитительные виды Селигера, уезжать отсюда не хочется… Большое спасибо, удачи Вам и процветания!
otzyv_1
Мария
Чудесное место с собственной атмосферой и душевными хозяевами!
otzyv_5
Ирина
Спасибо большое за потрясающий отдых. У вас очень тепло, душевно и уже хочется вернуться)
otzyv_4
Татьяна
И по лесам гуляли, и чернику с земляникой собирали, и на качелях мечтали, и вдохновенно рыбачили, 6 километров)))) Спасибо за располагающее к хорошей жизни место замечательным хозяевам 🙂
otzyv_3
Наталья
Селигер произвёл неизгладимое впечатление. Турбаза очень ухоженная, много цветов; на мой день рождения коптили рыбу. Я никогда такой вкусной рыбы больше не ела. Спасибо за тепло и уют. Самые лучшие воспоминания; все с любовью сделано!!
otzyv_2
Виталий
Чудесное место. Каждый раз приезжаю с радостью и уезжаю с сожалением. Очень приятная, душевная, дружеская атмосфера. Восхитительные виды Селигера, уезжать отсюда не хочется… Большое спасибо, удачи Вам и процветания!
otzyv_1
Мария
Чудесное место с собственной атмосферой и душевными хозяевами!
otzyv_5
Ирина
Спасибо большое за потрясающий отдых. У вас очень тепло, душевно и уже хочется вернуться)

Пора забронировать отдых!

Бронировать