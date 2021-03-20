BotovoHotel – частный отель, который предлагает отдых у озера в уютных и просторных домиках. Насладитесь красивейшей природой, чистым воздухом, классной рыбалкой, а также тишиной и умиротворяющей средой всего в 360 км от Москвы.

Вы без труда подберете подходящий вариант проживания: предлагаем номера для семей, дружеских компаний, молодых пар, настоящих рыбаков, а также любого желающего, мечтающего вырваться из города на просторы Селигера недорого.

Проведите свой отпуск или выходные в Ботово. Эти яркие и приятные впечатления останутся с вами на долгие годы. Вам обязательно захочется вернуться сюда еще раз, как очень многим нашим гостям. Мы рады Вам!